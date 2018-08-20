Небрежные брови Светланы Лободы вызвали отвращение у фанатов

Автор хита «SuperStar» испортила себе лицо, а поклонники предлагают «посадить бровиста на кол».

Популярная певица Светлана Лобода снялась для обложки мужского журнала GQ и рассказала в интервью, как всего через 3 месяца после рождения дочери Тильды взошла на Олимп российского шоу-бизнеса. Вместе с командой глянца 35-летняя певица устроила неоднозначную фотосессию, которая пришлась многим фанатам не по душе. Новые снимки появились в Instagram-аккаунте Лободы, и сопроводила она их цитатой: «Лирическая героиня должна терпеть, преодолевать, должна справляться сама и, несмотря ни на что, верить, что когда-нибудь явится единственный».

Комментаторам показалось, что образ Лободы был слишком странным и отталкивающим. Многим певица напомнила гуманоидов, о которых так много говорят из-за усиливающейся активности Нибиру. В комментариях на певицу обрушилась волна негатива: «Просто ужас, не пугай людей, Света», «Страшно как-то», «Самая неприятная на лицо из всех рашн певиц». Больше всего отвращения у фанатов вызвали небрежные брови певицы. По мнению подписчиков, они слишком «лохматые». «Посадить бровиста на кол», «Куда стилисты смотрели», «А что с бровями?», «Всё идеально, кроме бровей», - оставили своё мнение комментаторы.

Яна Белова