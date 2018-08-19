Нибиру спровоцировала мощное землетрясение у берегов Фиджи - эксперты

Специалисты NASA утверждают, что планета Нибиру своим пагубным влиянием провоцирует новые катаклизмы на Земле, а также заставляет животных сходить с ума.

Со всех уголков Земли приходят сообщения о внезапных землетрясениях. Так, жители островов Фиджи испытали на себе мощный подземный толчок магнитудой 8,2. У берегов Коста-Рики зафиксировали менее разрушительное землетрясение магнитудой 6, которое даже не вызвало цунами. Очередное буйство стихии 17 августа произошло в Японии. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 оказался на дне океана в 11 километрах от острова Иводзима.

Сотрудники космического агентства уверяют, что магнитное поле Нибиру спровоцирует ещё не один природный катаклизм. Эксперты опасаются, что пагубное воздействие неизученной планеты может повлиять Йеллоустон, после извержения которого на Земле наступит «вулканическая зима». Нибиру также влияет на другие космические объекты. На Солнце участились корональные выбросы массы, что может влиять на самочувствие людей.

Яна Белова