«Замена Решетовой»: Тимати застали с новой любовницей

Рэпер нашёл себе очередную модель и тщательно скрывает её от Анастасии Решетовой.

Яхта известного российского рэпера Тимати за несколько недель повидала на своём борту немало девушек. У исполнителя гостила его бывшая возлюбленная Алёна Шишкова вместе с общей дочерью Алисой. С девушкой Тимати остался в дружеских отношениях и не постеснялся пригласить на судно ещё одну свою пассию – модель Анастасию Решетову. По Сети ходили слухи о расставании пары, и совместный отдых знаменитостей успокоил поклонников. Однако появилась информация о том, что Тимати «не прочь сходить налево» и быстро нашёл замену модели.

По словам источника, 27-летняя модель Яна Бирюкова присоединилась к Тимати на яхте после того, как все его бывшие улетели обратно в Москву. Новая любовница рэпера тщательно скрывает отношения с ним и ставит другую геолокацию на снимках в своём Instagram-аккаунте. Она якобы отдыхает в Греции, но пейзажи полностью идентичны с турецкими. На фотографиях можно заметить, что девушка позирует на фоне точно такой же яхты как у Тимати, а на заднем плане мелькает его гироскутер.

Также Яну и Тимати застали вместе в ресторане «Риксос Сангейт» в городе Кемер на юге средиземноморского побережья Турции. Пара отгородилась от шумной компании и о чём-то мило перешёптывались. Источник уверяет, что Яна ездит с Тимати в гастрольные туры, когда тот не берёт с собой Анастасию Решетову.

Яна Белова