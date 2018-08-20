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| | «Замена Решетовой»: Тимати застали с новой любовницей

«Замена Решетовой»: Тимати застали с новой любовницей

Сегодня, 07:41

Рэпер нашёл себе очередную модель и тщательно скрывает её от Анастасии Решетовой.

Яхта известного российского рэпера Тимати за несколько недель повидала на своём борту немало девушек. У исполнителя гостила его бывшая возлюбленная Алёна Шишкова вместе с общей дочерью Алисой. С девушкой Тимати остался в дружеских отношениях и не постеснялся пригласить на судно ещё одну свою пассию – модель Анастасию Решетову. По Сети ходили слухи о расставании пары, и совместный отдых знаменитостей успокоил поклонников. Однако появилась информация о том, что Тимати «не прочь сходить налево» и быстро нашёл замену модели.

По словам источника, 27-летняя модель Яна Бирюкова присоединилась к Тимати на яхте после того, как все его бывшие улетели обратно в Москву. Новая любовница рэпера тщательно скрывает отношения с ним и ставит другую геолокацию на снимках в своём Instagram-аккаунте. Она якобы отдыхает в Греции, но пейзажи полностью идентичны с турецкими. На фотографиях можно заметить, что девушка позирует на фоне точно такой же яхты как у Тимати, а на заднем плане мелькает его гироскутер.

Также Яну и Тимати застали вместе в ресторане «Риксос Сангейт» в городе Кемер на юге средиземноморского побережья Турции. Пара отгородилась от шумной компании и о чём-то мило перешёптывались. Источник уверяет, что Яна ездит с Тимати в гастрольные туры, когда тот не берёт с собой Анастасию Решетову.  


Яна Белова
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Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе
Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе

По сети долго ходили слухи о расставании пары. Модель и рэпер отписались друг от друга в социальных сетях и даже удалили все совместные фото.

Анастасия Решетова уже отыскала замену Тимати
Анастасия Решетова уже отыскала замену Тимати

Похоже, что разрыв отношений с Тимати никак не повлиял на жизнь Решетовой. Модель уже принимает презенты от других поклонников.

Родительница Тимати в отрицательном ключе высказалась о Решетовой
Родительница Тимати в отрицательном ключе высказалась о Решетовой

 Исполнитель сейчас в отпуске на шикарной яхте недалеко от Лазурного Берега. Вместе с певцом принимают солнечные ванны все его женщины.

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