Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе

По сети долго ходили слухи о расставании пары. Модель и рэпер отписались друг от друга в социальных сетях и даже удалили все совместные фото.

Интернет-детективы готовы предоставить доказательства того, что популярный рэпер и модель всё ещё вместе. 9 августа Анастасия Решетова опубликовала в своём Instagram-аккаунте селфи с белоснежной яхты. Хотя модель не хочет говорить о Тимати, поклонники буквально поймали их на совместном отдыхе. В понедельник артист отправился в путешествие вместе с 4-летней дочерью Алисой от 2-й вице-мисс Россия 2012 года Алёны Шишковой. Тимати опубликовал фотографию с частного самолёта, который позже фигурировал на снимках на странице Решетовой. Теперь Анастасия публикует фотографии с белоснежной яхты исполнителя.

О расставании одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса начали говорить в конце июня. Основным аргументом стало исчезновение совместных фотографий со страниц Решетовой и Юнусова в социальных сетях. Также молодые люди отписались друг от друга в Instagram. Знаменитости не спешат опровергать или подтверждать слухи, но поклонники надеются, что свадьба всё-таки состоится.

Яна Белова