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| | Минздрав поддерживает Россию в выборе здорового образа жизни

Минздрав поддерживает Россию в выборе здорового образа жизни

Сегодня, 14:45

В общей сложности до 2024 года Минздрав планирует только на развитие мотивации потратить около 3-х миллиардов рублей. Начиная с этого года ежегодно будет выделено около 400 миллионов рублей. Об этом передают СМИ ссылаясь на проект "Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

 

Суммы, вроде как и не очень большие. Однако нацеленность программ хороша. Первая – мотивация отказа от курения. Планируемый результат – снижение курильщиков к 2024 году с 30% до 27%. Только этот шаг позволит снизить смертность работоспособных мужчин с 713 до 518 на 100 тысяч человек. А это уже очень много.

Вторая цель ещё привлекательнее. Уменьшение числа абортов по желанию к 2024 году с 9,6 на тысячу женщин до 6,9. Таким образом и демография неизбежно будет улучшаться. Хорошей демографии ой как не хватает нашей стране для стремительного развития.

Помимо этого, в национальный проект «Демография», который включает в себя насколько федеральных проектов, будет вложено порядка 3,5 триллионов рублей.

Что ни говори, а ведь приятно отмечать, пусть только задекларированные, но всё-таки усилия государства на мотивацию и распространение среди россиян здорового образа жизни.

Напомним, ещё в августе 2017 года, правительство России утвердило паспорт проекта «Формирование здорового образа жизни» до 2025 года. Целью обозначено увеличение к концу проекта числа россиян, ведущих здоровый образ жизни, до 60%. И вот уже начинается понемногу и финансирование.

Сам здоровый образ жизни Минздрав определял так. Цитата главного внештатного специалиста Минздрава по профилактической медицины, профессора, доктора медицинских наук Сергея Бойцова (по данным СМИ) "Что такое здоровый образ жизни? Не выдуманное понятие, а понятие вычисленное. Это когда человек выполняет четыре условия: первое - не курит, второе - если он потребляет не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие - нормальное или низкое потребление соли, то есть не более пяти граммов в сутки"

Странно, правда, что алкоголь не упомянут. Но Бойцов тогда же заявлял – в Минздраве ещё не определились с употреблением алкоголя. Наверное, никак не могут решить сколько же можно принять на грудь без последствий. Будем надеяться, разберутся и с этим вопросом.


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