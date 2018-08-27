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| | Российские диетологи опровергли пользу молока для взрослых

Российские диетологи опровергли пользу молока для взрослых

Сегодня, 12:18

Ранее канадские ученые заявили, что употребление молока на завтрак уменьшает риск развития диабета, но российские специалисты напомнили об угрозе развития аутоимуннных заболеваний в таком случае.

 

Ученые из Гуэлфского университета в Онтарио, Канада, недавно провели исследование о влиянии молока на здоровье взрослых людей. В эксперименте приняли участие 32 респондента, которые регулярно употребляли данный продукт по утрам. В результате канадские ученые пришли к выводу, что употребление молока и молочных продуктов на завтрак повышает чувство сытости, снижает уровень глюкозы в крови и риск развития сахарного диабета. Российские диетологи решили прокомментировать результаты данного исследования. Специалисты опровергли пользу молока для взрослых. Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева считает, что канадские ученые провели скрытую рекламную кампанию. Эксперт напомнила, что режим питания должен подбираться индивидуально, так как многие взрослые страдают от непереносимости молока и молочных продуктов. Диетолог привела в пример жителей РФ: обитатели северных и средних широт России часто страдают от скрытой недостачи ферментов для переработки лактозы и казеина. Употребление молока в таких случаях приводит к развитию аутоимунных заболеваний.

Маргарита Королева подчеркнула, что жители Кубани, Юга РФ и Крыма имеют хорошую переносимость молока, поэтому употребление его три раза в неделю может принести пользу их здоровью, но только в случае, если продукт будет качественным.


Виктория Озерова

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