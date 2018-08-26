Ученые нашли 8 продуктов, спасающих артерии от атеросклероза

Эксперты рассказали, что нужно делать и как питаться, чтобы предотвратить появление нежелательных заболеваний.

Ученые назвали 8 продуктов, которые могут прочистить артерии и защитить организм от такого заболевания как атеросклероз. По мнению экспертов, отлично предотвращает дегенерацию сосудов оливковое масло, которое лучше поможет, если использовать данный продукт каждый день.

Отлично защищают артерии семена чиа, являющиеся сегодня одной из популярных диетических добавок. В их составе содержится немного жирных кислот Омега-3, а также аминокислоты. Попадая в организм эти вещества, повышают гибкость сосудов и препятствуют осаждению холестерина.

От атеросклероза спасают и помидоры, в составе которых есть антиоксидант – ликопеном. Томаты помогают снизить уровень плохого холестерина и регулировать воспалительные процессы в организме.

Овес, содержащий множество пищевых волокон, углеводов и аминокислот может улучшить состояние сердечной системы. Овсяные продукты помогают артериям быть менее восприимчивым к негативным последствиям холестерина.

Эксперты рекомендуют употреблять чернику для профилактики триглицеридимии и холестеролемии. Ягоды черники снижают появление сердечных заболеваний.

Одним из лучших источников аминокислот Омега-3 считается лосось. Употребление лосося позволяет увеличить уровень хорошего холестерина и уменьшить осаждение плохого.

Очень полезны для сердца орехи и имбирь. Эти продукты способны улучшить функциональность сердечно-сосудистой системы. Имбирь может предотвратить преждевременное затвердение артерий.

Татьяна Преображенская