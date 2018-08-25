Учёные назвали 8 шагов на пути к «идеальному» здоровью

Простые советы могут значительно улучшить качество жизни.

Многие люди страдают от лишнего веса, проблем с нехваткой энергии и жизненных сил, а также от других факторов, отягощающих их существование, даже не зная, что от них можно легко избавиться. Учёные решили назвать восемь простых шагов на пути к практически идеальному здоровью, которые по силам практически каждому человеку. Одним из самых главных советов оказалось поддержание здорового сна, так как важно не просто проспать минимум восемь часов, но и сделать это в покое и комфорте, чтобы отдых был полезен не только для мозга, но и для всего тела. Также полезным шагом на пути к здоровому образу жизни является замена всех перекусов на фрукты и овощи, так как яблоко, съеденное вместо шоколадного батончика, не просто позволит утолить голод, но и добавит в организм необходимые витамины и микроэлементы.

Кроме того, необходимо плотно завтракать, чтобы не набирать лишний вес из-за голодных перекусов в течение дня, а также употреблять большое количество воды, очищающей тело человека. На здоровье человека влияют не только физические, но и ментальные факторы, поэтому нужно поддерживать позитивные отношения с близкими и друзьями. Несомненную пользу здоровью человека приносят как прогулки на свежем воздухе, так и медитативные упражнения из йоги, которые помогут отвлечься от повседневных стрессов. Учёные подчеркнули, что поддержание чистоты ротовой полости напрямую влияет на здоровье всего организма, позволяя приобрести не только свежее дыхание, но и хорошее самочувствие.

Александр Вест