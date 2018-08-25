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| | Сотрудники Гарварда выяснили, какой продукт наносит самый большой вред человеку

Сотрудники Гарварда выяснили, какой продукт наносит самый большой вред человеку

Сегодня, 12:57

Кокосовое масло содержит 80% насыщенных жиров, то есть в два раза больше, чем в сале. Именно этот продукт, который сначала хвалили и до сих пор рекламируют известные звезды шоу-бизнеса, наносит огромный вред человеку.

Сотрудники Гарварда выяснили, что кокосовое масло наносит самый большой вред организму. Тем не менее, этот продукт пользуется повышенным спросом. Только в Великобритании объемы продаж кокосового масла выросли за последние четыре года в 16,5 раза. Причиной популярности этого товара является реклама. В телевизионных роликах выступают знаменитые личности и рассказывают ложную информацию о «пользе» данного продукта. Люди верят своим кумирам и покупают его. В итоге прогрессируют сердечно-сосудистые заболевания.

При употреблении повышенного количества насыщенных жиров в организме человека повышается уровень холестерина. В итоге сосудистая система начинает плохо функционировать, люди чаще болеют и умирают. Согласно статистике, в США объемы продаж кокосового масла достигли пиковых значений в 2015 году.


Домбровский Сергей
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