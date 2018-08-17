Тюменские медики вылечили пациентку с четвертой стадией рака

Удивительного результата удалось добиться врачам из многопрофильного центра «Медицинский город». Информацию предоставил официальный представитель регионального департамента здравоохранения.

Врачи смогли избавить от недуга женщину, у которой диагностировали рак шейки матки на четвертой стадии. Согласно медицинским документам, наличие патологии было выявлено в ходе профилактического осмотра, проведенного год назад, при этом женщина не обратила на настоятельные рекомендации врачей о необходимости дополнительных исследований внимание.

В результате допущенной пациенткой по отношению к собственному здоровью халатности болезнь прогрессировала, дойдя до финальной стадии. Спустя год женщина снова пришла на прием с жалобами на острые боли и кровотечение.

Медикам пришлось приложить немало усилий для борьбы с болезнью, так как опухоль серьезно распространилась по всему организму. В качестве лечения они сначала прибегли к четырем курсам химиотерапии, которые принесли положительный эффект, поскольку опухоль уменьшилась в размере. Затем врачи провели операцию по удалению тканей, полностью избавив пациентку от опасного недуга.

Пойда Анна