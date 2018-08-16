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| | Эксперты объяснили почему нельзя есть на ночь

Эксперты объяснили почему нельзя есть на ночь

Сегодня, 12:21

Эксперты заявили, что употребление большого количества пищи в вечернее время суток, а в особенности прямо перед сном, может привести к онкологическим заболеваниям и ожирению.

 

У многих даже здоровых людей есть привычка игнорировать завтрак, выпивая максимум чашку кофе, потом небольшой перекус в обеденное время, и придя домой голодным съедать гораздо больше дневной нормы калорий, наедаясь по максимуму, и ложится спать. Так делать категорически нельзя. Долгие перерывы между приёмами пищи приводят к множеству заболеваний пищеварительной системы, а поедание на ночь жирной пищи не только способствует ожирению, но и может вызвать онкологические заболевания.

Эксперты советуют разделить необходимое количество калорий, потребляемых за сутки на 5-6 небольших приёмов пищи. Питаться часто и маленькими порциями – залог здорового организма.  


Святослав
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