Австралийский ученые назвали новую пользу рыбы и овощей

Регулярное употребление рыбы и овощей значительно уменьшает шанс заболеть рассеянным склерозом. Такое заявление сделали австралийские ученые из Университета Кертина.

Информацию об исследовании специалистов сообщает MedicalExpress. Эксперты изучили связь между уничтожением миелиновой оболочки нейронов нервной системы и рационом питания. В исследовании приняли участие 446 здоровых человек и 252 пациента клиник с рассеянным склерозом. Ученые спрашивали у испытуемых, какую пищу они предпочитают. После проведения опроса выяснилось, что любители рыбы и овощей существенно снижают вероятность заболевания рассеянным склерозом. Выбирающие западную диету с обилием мяса, жиров и высококалорийных продуктов рискуют сократить свое время пребывания на Земле.

Ученые рекомендуют чаще есть рыбу и овощи. При обилии естественных продуктов на столе можно даже не сильно снижать количество употребляемого мяса. Просто требуется ввести в рацион достаточное число овощей и рыбы. При разумном подходе к кулинарным предпочтениям люди могут не только избежать рассеянного склероза, но и других серьезных недугов, а также увеличить продолжительность жизни.

Домбровский Сергей