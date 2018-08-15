Эксперт развеял миф о вреде жирной пищи

Диетолог утверждает, что с высококалорийной едой в организм попадает не больше 15% холестерина.

Андрей Гаранжа, являющийся экспертом в области диетологии, развеял миф о вреде жирной пищи. Он обратил внимание на то, что связь между употреблением жирных продуктов и ростом холестерина не так однозначна, как все думают.

Гаранжа заявил, что многие переоценивают вред от употребления высококалорийной продукции. На самом деле, в кровь поступает всего лишь 15% холестерина после жирной трапезы, а все остальное перерабатывает печень и выводит из организма.

Эксперт также заметил, что человеку недостаточно сменить привычное питание, чтобы значительно снизить холестерин в крови. Это связано с тем, что на проблему избыточного холестерина влияет генетика и отклонения в нормальных функциях человеческого организма. Таким образом, питание в этом плане является не столь существенным фактором.

По научным данным, жир нужен для того, чтобы головной мозг нормально функционировал, легкие полноценно работали, а иммунитет мог противостоять патогенам и вредным внешним факторам.

Татьяна Преображенская