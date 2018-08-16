РАН заявила, что члены Комиссии по борьбе с лженаукой не являются сотрудниками Академии

Громкое дело «гомеопаты против Комиссии по лженауке РАН» получило неожиданное продолжение. Как сообщает Regnum, на днях Арбитражный суд города Москвы опубликовал мотивировочную часть решения, в которой объяснил причины отказа в удовлетворении исковых требований гомеопатов к Комиссии по борьбе с лженаукой. Напомним, после публикации «Меморандума», который объявлял методы гомеопатии «ненаучными», фармкомпании подали иск к РАН в десятки миллионов рублей с требованием предоставить факты, подтверждающие выводы Комиссии.

В итоге РАН открестился и от Меморандума, и от самой Комиссии по борьбе с лженаукой. Цитируем документ: «Меморандум не является официальной позицией РАН, а представляет собои? личное научное мнение авторов Меморандума». Более того, РАН заявил, что подписи под Меморандумом поставили только семь сотрудников Комиссии, остальные 27 не являются специалистами РАН. Да и сама Комиссия «лишь научно-консультативный орган РАН», а не структурное подразделение, и поручений по составлению заключения по гомеопатии от имени РАН ей не давалось.



