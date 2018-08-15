Снятие ярлыков: Онкологам не позволят пугать пациентов словом «рак»

За долгие годы у пациентов онкологических диспансеров слово «рак» ассоциируется со скорой смертью. Ученые советуют не использовать этот термин при общении с пациентами.

Современные технологии позволяют устанавливать диагноз на ранних стадиях развития. Новейшее оборудование фиксирует узелки, многие из которых вообще являются совершенно безопасными для здоровья человека. Когда пациент слышит слово «рак», он начинает паниковать и идет на всё, чтобы удалить образование на теле, даже если оно не приносит ему вреда. Помимо этого, многие люди начинают падать духом. Весь процесс лечения кажется бессмысленным, ведь в любом случае борьба с онкологией приведет к гибели.

Ученые призывают заняться снятием ярлыков. В скором времени онкологам не позволят пугать словом «рак» людей в клиниках, дабы не подрывать их уверенность в собственных силах. Особенно проблематично установление диагноза при наличии опухолей размером менее сантиметра на груди, предстательной и щитовидной железах.

Домбровский Сергей