«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

Сюжеты:

Дочка Петросяна рассказал об отношениях с родителем «Кровь из ушей»: Бузова распугала туристов на своем концерте Кассету с первым демо Земфиры продают за 3,5 млн рублей Петросян и Степаненко имеют дополнительное неразделенное имущество Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина 37-летняя звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые станет отцом «Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе У обрушившегося моста в Италии есть «братья-близнецы» в Венесуэле и Ливии «Я в деревне или в Москве?»: Абоненты Билайн начали массово жаловаться на отсутствие интернета Илон Маск объяснился с самым опасным хакером конца XX века шифрами Американский губернатор затроллил Трампа гифкой с Путиным «Если ты меня не любишь»: Дочь Маликова спровоцировала слухи о романе с Кридом
| | Снятие ярлыков: Онкологам не позволят пугать пациентов словом «рак»

Снятие ярлыков: Онкологам не позволят пугать пациентов словом «рак»

Сегодня, 05:20

За долгие годы у пациентов онкологических диспансеров слово «рак» ассоциируется со скорой смертью. Ученые советуют не использовать этот термин при общении с пациентами.

Современные технологии позволяют устанавливать диагноз на ранних стадиях развития. Новейшее оборудование фиксирует узелки, многие из которых вообще являются совершенно безопасными для здоровья человека. Когда пациент слышит слово «рак», он начинает паниковать и идет на всё, чтобы удалить образование на теле, даже если оно не приносит ему вреда. Помимо этого, многие люди начинают падать духом. Весь процесс лечения кажется бессмысленным, ведь в любом случае борьба с онкологией приведет к гибели.

Ученые призывают заняться снятием ярлыков. В скором времени онкологам не позволят пугать словом «рак» людей в клиниках, дабы не подрывать их уверенность в собственных силах. Особенно проблематично установление диагноза при наличии опухолей размером менее сантиметра на груди, предстательной и щитовидной железах.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Ученые: Профилактика рака молочной железы приносит больше вреда, чем пользы
Ученые: Профилактика рака молочной железы приносит больше вреда, чем пользы

Профилактика рака молочной железы может сделать больше вреда, чем пользы, утверждают медики из Великобритании. По словам ученых, скрининг из-за компьютерной…

Ученые придумали инновационную методику лечения гепатита С
Ученые придумали инновационную методику лечения гепатита С

Новую методику по борьбе с гепатитом С разработали американские ученые. Ее сутью является возможность диагностирования уже на самых ранних стадиях недуга.…

Ученые открыли новый способ диагностики, который спасет от меланомы
Ученые открыли новый способ диагностики, который спасет от меланомы

Австралийские ученые сделали открытие в современной науке и придумали уникальный анализ крови, который со высокой точностью сможет определять меланому на…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости