Ученые: Разнообразное питание грозит ожирением

Ученые выяснили, что любители ежедневного разнообразия в пище могут стать обладателями лишнего веса. Причиной тому быстрое усвоение продуктов питания, что провоцирует организм хотеть чаще есть.

Люди, которые стараются беречь свое здоровье, вносят в свой рацион как можно больше продуктов, где имеются различные минералы и витамины. В обществе считается, что питаться ежедневно одним и тем же не есть хорошо. Однако ученые выдвинули совсем противоположную точку зрения. Эксперты проанализировали несколько типов рациона, которые были различны не только составом, но и периодичностью употребления, а также количеством порций. Стало известно, что любители разнообразного питания набирали за 4 месяца около 1,2 кг.

Многие женщины считают, что если употреблять все подряд и употреблять малое количество выпечки или же сладостей, то фигура от этого не испортится - это всего лишь миф.

В ходе беспорядочного рациона человек желает кушать чаще, ведь чувство насыщения исчезает гораздо быстрее, чем употреблять ограниченное количество блюд. Ученые отметили, что спортивное питание также обычно крайне однообразно, но многие культуристы без проблем набирают на нем массу.