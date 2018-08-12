«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Я буду покрывать себя позором: Петросян понял, за что ему шлют гневные сообщения Больше никогда не пойдем в Ваш ресторан: Тину Канделаки обругали за жадность Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска «Пожизненный премиум-член»: В PornHub оценили преданность Канье Уэста Экс-сотрудница Белого дома заявила, что Трамп ел бумагу в кабинете Экс-солистка HI-FI показала фото своего будущего ребенка Сиськи маленькие, а человек хороший: Фанаты Марии Кохно оценили ее грудь и мозги Экс-участник «Дом-2» разоблачил «фейковый» выпуск шоу Малахова с пенсионеркой-миллионершей Пенсионер из Хабаровска подал в суд на Чубайса, требуя от него 15 млн рублей «Красота требует жертв»: Ольга Рапунцель наносит вред ребенку Принц Гарри бросил Меган Маркл и уехал в Ботсвану охранять носорогов NASA перенесла запуск самой ожидаемой миссии на Солнце
| | Ученые: Разнообразное питание грозит ожирением

Ученые: Разнообразное питание грозит ожирением

Сегодня, 06:40

Ученые выяснили, что любители ежедневного разнообразия в пище могут стать обладателями лишнего веса. Причиной тому быстрое усвоение продуктов питания, что провоцирует организм хотеть чаще есть.

 

Люди, которые стараются беречь свое здоровье, вносят в свой рацион как можно больше продуктов, где имеются различные минералы и витамины. В обществе считается, что питаться ежедневно одним и тем же не есть хорошо. Однако ученые выдвинули совсем противоположную точку зрения. Эксперты проанализировали несколько типов рациона, которые были различны не только составом, но и периодичностью употребления, а также количеством порций. Стало известно, что любители разнообразного питания набирали за 4 месяца около 1,2 кг.

Многие женщины считают, что если употреблять все подряд и употреблять малое количество выпечки или же сладостей, то фигура от этого не испортится - это всего лишь миф.

В ходе беспорядочного рациона человек желает кушать чаще, ведь чувство насыщения исчезает гораздо быстрее, чем употреблять ограниченное количество блюд. Ученые отметили, что спортивное питание также обычно крайне однообразно, но многие культуристы без проблем набирают на нем массу.


Новости по теме
Худеем правильно: Названы главные ошибки во время диеты
Худеем правильно: Названы главные ошибки во время диеты

Специалисты рассказали, какие ошибки чаще всего допускают люди, мечтающие о стройной фигуре.

Британские ученые составили список продуктов и пищевых добавок, вызывающих рак
Британские ученые составили список продуктов и пищевых добавок, вызывающих рак

 Немногие понимают силу влияния пищевых добавок, подсластителей и так называемых «натуральных» продуктов питания. Эксперты проанализировали магазинные продукты…

Ученые назвали список продуктов, полезные для здоровья легких
Ученые назвали список продуктов, полезные для здоровья легких

 Ученые провели обширное исследование, задействовав 100 тысяч человек, чтобы узнать, какие продукты питания лучше всего помогут укрепить лёгкие и улучшить их…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости