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| | Ученые считают, что мужчины тоже страдают послеродовой депрессией

Ученые считают, что мужчины тоже страдают послеродовой депрессией

Сегодня, 17:44

Исследователи попытались выяснить, отчего папы страдают от стресса после появления на свет своих детей не хуже мам, хотя их телосложение не меняется.

Ученые из США заявили, что послеродовой депрессией страдают не только женщины, но и мужчины. Они обратили внимание людей на проблему, связанную с тем, что депрессию часто рассматривают в виде гормонального сбоя, но в реальности данный недуг состоит из нескольких факторов. Сбой гормонов быстро проходит, а депрессия может длиться очень долго.

Медики провели опыт с 450 мужчинами недавно ставших отцами. Послеродовая депрессия появилась у 10%, еще у 18% эксперты заметили тревожное ощущение. После появления на свет ребенка у отцов наблюдалось сокращение уровня тестостерона и рост пролактина, нужный роженицам для выработки грудного молока. У мужчин порой можно увидеть симптомы беременности, пока пара вынашивает ребенка, меняется и гормональный фон.

Ранее ученые заявили, что роды до 20 лет ведут к ранней менопаузе. Из опрошенных матерей 43% столкнулись с менопаузой в раннем возрасте, также им поставили диагноз гистерэктомия.


Никита Готский
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