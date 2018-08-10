Эксперты по исследованию вируса Эбола совершили прорыв в будущем лечении

Международная команда VIC, изучающая вирус Эбола, начиная с его массового распространения в Западной Африке, отметила, что новый подход поможет ускорить терапию и разрабатывать более качественные вакцины.

Суть предполагаемого лечения заключается в паре ударов по инфекции мощных антител. Этот процесс должен отключать основные механизмы вируса Эбола, а также заставлять иммунную систему больного собирать все ресурсы организма для борьбы с ним. Целью исследования было первоначально разобраться, какие антитела лучше использовать для лечения заболевания. Специалисты надеются, что наиболее эффективные из них можно комбинировать, составляя своеобразный терапевтический «коктейль».

В отличие от действующей вакцины против вируса Эбола, такое средство может быть передано уже инфицированным, что важно для остановки болезни, проявляющейся в регионах, где она не характерна. Благодаря полномасштабной работе международной команде удалось совершить прорыв, изучив большое количество антител, чтобы выявить значимые взаимосвязи между их функциями и защитой. Так исследователи смогли определить девять видов, которые лучше всего способны бороться с инфекцией.

Ирина Летинская