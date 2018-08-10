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| | Учёные назвали предел употребления соли

Учёные назвали предел употребления соли

Сегодня, 08:49

В таком случае человек не будет рисковать своим здоровьем. Эти результаты были получены после анализа информации о 94 тысячах испытуемых среднего и пенсионного возраста из 18 разных стран.

По данным нового международного исследования, не рекомендуется добавлять в пищу соли столько, чтобы за день это составило 2,5 чайные ложки. Сердечно-сосудистые заболевания и инсульты проявлялись там, где в среднем употребляли именно больше 5 граммов натрия. Наиболее распространено это в Китае – там показатели высокие по всем регионам.

Однако даже таким людям можно спастись, если есть больше овощей, фруктов, картофеля, молочных продуктов и других, где много калия. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, не желательно есть больше одной чайной ложки в сутки. Однако, по словам ведущего автора исследования Андрея Менте, не обнаружено было, как влияет на здоровье названный предел. Зато, как отметили учёные, соль может потребляться больше там, где в культуре предполагаются очень солёные национальные блюда, и это стоит учитывать.


Ирина Летинская
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