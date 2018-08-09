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| | Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота

Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота

Сегодня, 16:58

По словам специалистов, дело не в шерсти, которую коты часто оставляют на разных поверхностях, а в белках его перхоти и других выделениях.

Потому даже при чихании не обязательно стоит выставлять домашнего питомца на улицу. Достаточно просто следить и за своей, и за его гигиеной. Существуют специальные правила о том, как правильно ухаживать за котами. Только узнавать об этой особой гигиене нужно не по ссылкам в Сети, а на консультации у ветеринара, поскольку каждому питомцу подойдёт своя система. Необходимо также следить и за собой. Если аллергическая реакция слабая, то достаточно после поглаживания животного по мягкой шёрстке просто хорошо вымыть руки. Также следует избавляться от пыли, используя пылесосы со специальными фильтрами.

Повод задуматься о том, стоит ли жить с животным, по мнению экспертов, должен возникнуть только тогда, когда человек чуть ли не задыхается, и никакая гигиена не помогает. Однако в таком случае можно просто ограничить общение с питомцев, принимая перед подходом к нему лекарство. Тем более, как ранее было доказано учёными, взрослые коты не слишком страдают от одиночества. Компания человека им нужна реже, чем самим людям компания кота.


Ирина Летинская
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