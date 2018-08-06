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| | Минздрав: Электронные сигареты также могут вызывать зависимость

Минздрав: Электронные сигареты также могут вызывать зависимость

Вчера, 17:07

По словам министра здравоохранения, более 80% людей, которые пытались бросить курить с помощью электронных сигарет, не смогли этого сделать.

Снижение вреда может работать при переходе с обычных сигарет на электронные, однако это работает и наоборот. Так как «Вэйпы» популярны среди молодёжи многие после того как их попробуют хотят для сравнения покурить и обычные сигареты, а после этого не могут бросить.

Такой высокий процент из тех людей, кто использует вэйп и при этом курит и обычные сигареты, можно объяснить тем, что электронки далеко не все используют как замену сигаретам. Стоит воспринимать это просто как отдельный вид курения, как, например, кальян. Хотя по сути вэйп это и есть электронный кальян. Поэтому если уж совсем не курящий человек захочет попробовать каково это – вэйпить, то лучше пусть воспользуется жидкостью для заправки устройства без содержания никотина, а лучше не пробует вовсе, слишком велик риск после этого пристрастится к вредной привычке.


Святослав
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