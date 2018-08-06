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| | Эксперты поведали об опасности кондиционеров в жаркий период

Эксперты поведали об опасности кондиционеров в жаркий период

Вчера, 22:40

Врачи полагают, что даже временное пребывание в помещении с кондиционером может привести к усилению сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличению риска развития простудных заболеваний. Эти проблемы провоцирует резкое переохлаждение.

По мнению специалистов, неожиданное изменение температурного режима негативно сказывается на здоровье человека, приводя к возникновению спазма сосудов, который, в свою очередь, грозит простудным заболеванием. Кроме того, последствиями спазма могут стать обострение проблем с сердцем, повышение температуры и перепады давления.

Врачи включают в группу риска людей, страдающих от избыточного веса и сахарного диабета. Они также предостерегают от использования кондиционеров в случае если организм уже сражается с простудой.

Специалисты поделились советами, как свести к минимуму риск применения кондиционера. Главным правилом является плавный переход от одного температурного режима к другому, при этом не следует сильно охлаждать воздух в помещении.


Пойда Анна
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