Заболевание проявилось в четырех районах страны. Зафиксировано более 80 случаев инфицирования людей. Об опасности российских туристов предупредил Роспотребнадзор.

В среду пресс-служба Роспотребнадзора проинформировала о том, что эксперты ВОЗ зафиксировали в Уганде вспышку сибирской язвы. В сообщении уточняется, что заболевание начало распространяться по государству еще четыре месяца назад и затронуло четыре района. С тех пор было выявлено более 80 случаев заболевания людей. Смертельных случаев не было. В основном зафиксирована кожная форма сибирской язвы, но проявилась также желудочно-кишечная и легочная. Заболевание коснулось и животных на частных фермах. Там погибло более 30 голов.

Надзорное ведомство РФ порекомендовало российским туристам учитывать эту информацию при планировании поездок и напомнило, что в Уганде не ведется контроль вакцинации животных.

Виктория Озерова