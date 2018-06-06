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| | Ученые представили способ обнаружить, действительно ли голоден человек

Ученые представили способ обнаружить, действительно ли голоден человек

Сегодня, 14:05

По мнению исследователей, многие даже не подозревают физиологического значения этого чувства.

Соответствующее заявление сделала эксперт по здоровому питанию и психолог Мэг Аррол. Ее слова позднее привел британский таблоид The Daily Mail.

«Мы очень часто питаемся для того, чтобы отвлечь себя от скуки или же уйти от стресса. Помимо этого, у современных людей заложена потребность в комфорте, потому им кажется, что, к примеру, торт или мороженое это как раз то, что действительно нужно в таком случае», - заявила Аррол.

Психолог предлагает пройти так называемый брокколи-тест, который позволит установить действительно ли голоден человек. Данный способ представляет собой психологическую манипуляцию с сознанием. Когда человек проголодался и тянется в шкаф за булочками, следует представить, что там лежит не выпечка, а тарелка с брокколи. В этот момент следует задать себе вопрос о том, насколько хочется есть на самом деле.

«Если ответ будет положительным, то значит вашему организму действительно требуется еда. Если же тарелка, на которой находятся воображаемые овощи вас остановила, то вы голодны недостаточно. Благодаря этому тесту можно создать правильный режим питания и прекратить наращивать лишний вес», - заявила психолог.


Николай Офицеров
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