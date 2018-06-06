Специалисты выяснили, как можно похудеть без проблем для здоровья

Медики утверждают, что жесткие диеты не приводят к хорошему. Как только человек принимается в чем-то ограничивать себя, то организм начинает усиленно восполнять израсходованные калории, что приводи к набору еще большей массы.

Научные сотрудники Корнельского университета сообщают, что похудеть можно не прибегая к жестким диетам. Можно спокойно поедать здоровую пищу, но в разумных количествах. Они провели опыт, участники которого, не придерживающиеся диеты, были спокойными с виду и ели качественные продукты, не забывая посещать кафе и рестораны. Как правило, они ели салат, орехи, фрукты, яйца и куриное мясо. Для них провизия не стала способом насыщения, а вот те люди, которые сидели на диете, регулярно думали о пище, и что съедят в следующий раз.

Также желающим похудеть рекомендуется медленнее есть, тщательно пережевывать продукты и, самое главное, много двигаться. Ученые советуют заниматься физической активностью шесть часов в день, это помогает избавиться от жира и всегда оставаться стройным.

Никита Готский