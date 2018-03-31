Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека

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Мнения
По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
Ученые из Швейцарии выяснили, что кофе может предотвращать развитие рака молочной железы. Напиток снижает темпы роста опухоли и препятствует появлению метастаз
Специалисты поведали, почему кофе может навредить организму человека. Они советуют отказаться от регулярного употребления этого напитка.
В мире существует множество мнений и мифов касательно полезных и вредных свойств кофе. Ученые рассказали всю правду об этом напитке.