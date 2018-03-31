Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека

Специалисты из Американского онкологического общества (АОО) заверили, из-за кофе не начнётся развитие рака. Прямой связи между употреблением этого напитка и заболеванием не обнаружено, несмотря на заявление суда Калифорнии, как сообщает «Версия.Инфо».

Недавно в прессе опубликовали сведения, что решением суда Калифорнии все заведения, где продаётся кофе, должны были уведомлять покупателей, что этот напиток может привести к появлению рака. Связь была установлена после того, как провели исследования, обнаружив акриламид, который и способствовал возникновению злокачественных опухолей.

Однако в АОО эти данные опровергают. Эксперты отмечают, что акриламид является составляющим элементом любого продукта, которые готовится при высокой температуре. Причём в некоторой еде его гораздо больше, чем кофе, а никто не запрещает её употреблять. По словам Леонарда Лихтенфельда, специалисты из АОО, ошибка в исследованиях заключается в том, что их проверяли на животных, которых кормили большим количеством бодрящего напитка, чем человека. Поэтому справедливости в причастности кофе к раку не имеется.

Ирина Летинская