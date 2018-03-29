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| | ТОП-10 причин плохого секса у людей старше 30 лет, по мнению экспертов

ТОП-10 причин плохого секса у людей старше 30 лет, по мнению экспертов

Сегодня, 15:28
Специалисты выявили основные ошибки, которые совершают люди старше тридцати лет, во время занятий сексом. Они утверждают, что не стоит бояться экспериментов и следует чувствовать и вести себя более раскованно.

ТОП-10 причин плохого секса у людей старше 30 лет, по мнению экспертов

 

На первом месте оказалась лень. Эксперты утверждают, что при уменьшении количества времени, отведённого на предварительные ласки, ухудшается и само качество полового акта, даже если всё специально делалось ради увеличения продолжительности секса.

ТОП-10 причин плохого секса у людей старше 30 лет, по мнению экспертов

 

Другим отрицательным фактором является отсутствие влечения к своему партнеру. По заявлению специалистов, такие случаи довольно часто встречаются, однако они не представляют угрозу. Следует поэкспериментировать и всё будет в порядке. Также рождение ребёнка, по мнению экспертов, не должно быть поводом для отказа от полового акта.

Ещё одним пагубным фактором является серьезное отношение к сексу. Эксперты заявляют, что не существует идеального полового акта, а мнимое желание его достичь, лишь отвлекает от настоящих ярких ощущений. Не стоит сравнить свою и чужую сексуальную жизнь, подсчитывать количество половых партнёров, такого рода поведение приводит к депрессии и нервным расстройствам. Следует помнить, что для каждой отдельной пары важны свои индивидуальные особенности.
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