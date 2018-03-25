Советы экспертов Голливуда: Как сохранить молодость кожи

Внешность звёзд Голливуда заставляет зрителей завидовать и ахать, но мало кто понимает, что это не магия и гены, а результат работы экспертов. И своими советами они делятся с красотками всего мира.

Чтобы сохранить молодость кожи, нужно сохранять её как можно раньше. Эксперты советуют беречь кожу от влияния солнечных лучей и использовать солнцезащитные кремы. Согласно исследованиям, 80% случаев раннего старения происходят по этой причине. Важными являются диета и спорт. Упражнения в общем полезны для здоровья, а питание – для кожи особенно. Рацион должен содержать витамины, полезные жиры и антиоксиданты: лосось, ягоды, болгарский перец, чёрный шоколад и другие.

Елизавета Трюфель

Также важно правильно выбирать косметические средства. Женщинам в любом возрасте необходим крем для глаз и уход за губами; в 30 лет нужно использовать витамин А на ночь и С утром. В этих средствах следует также искать: ретинол, гиалуроновую кислоту, ниацинамид, альфа-гидроксикислоты (AHA), пептиды и экстракт зелёного чая. Наиболее важным пунктом остаётся гигиена. Не нужно лениться умываться перед сном или пропускать день. Если молодость важна, следует уделить ей вечером 10 минут времени. Кстати, спать нужно не меньше 7 часов.