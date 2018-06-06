Инженеры объяснили, почему роботы должны быть похожи на человека

Известны примеры, когда инженеры брали для дизайна своих роботов образцы строения тела животных. Однако только недавно стало ясно, почему для человека будет лучшим вариантом, когда робот похож именно на него.

Инженеры поняли, что в процессе создания машин стоит ориентироваться на образцы тела животного, что позволило им создать роботов, которые могут максимально эффективно работать и эстетично двигаться. Свой выбор специалисты объяснили тем, что такие тела были проверены эволюцией в течение тысячелетий. Но учёные все равно уверены, что лучшим образцом для модели робота будет человек.

Главную роль играет психологический аспект. Известно, что люди подстроили окружающий мир под свои потребности, а значит, достигли максимального комфорта. Если робот будет внешне похож на человека, это позволит как можно быстрее адаптироваться до внедрения такой техники в повседневную жизнь. Кроме того, учёные предполагают, что стремление людей сделать роботов человекоподобными является формой лести в отношении самих себя.

Попова Дарья