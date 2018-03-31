В московских школах запущен процесс модернизации систем противопожарной безопасности

29-го марта в Москве прошло селекторное совещание с директорами школ, организованное силами местного Депобразования. Участники встречи подробно обсудили вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных учреждений. Об этом написал портал «Новая Губерния».

В рамках своего доклада Алексей Журавлев (глава

Рабочей группы

Координационного совета Депобразования столицы) сообщил, что в ряде многих школ московского мегаполиса существенно модернизированы системы противопожарной безопасности. Это произошло благодаря установке на дверях эвакуационных выходов электромагнитных замков. На стене возле двери находится кнопка замка. Она сопровождается пломбированным корпусом пожарной сигнализации с надписью «При пожаре открой крышку, нажми кнопку».

Сообщается, что в случае чрезвычайной ситуации, крышку надлежит разбить и нажать кнопку, после чего дверь откроется. Разработчики предусмотрели возможность по обесточиванию помещения, что ведет к автоматической разблокировке замка. По словам Алексея Журавлева, нужно установить такие системы во всех школах города.



