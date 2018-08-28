«Матчи при свечах»: На стадионе «Самара-Арена» отключили свет за неуплату

Чемпионат мира по футболу закончился, и наступила суровая российская реальность. Застройщик с начала года не оплачивал счета за электроэнергию.

Футбольный стадион, также известный под названием «Космос Арена» построили специально к Чемпионату мира. Генеральному подрядчику ПСО «Казань» было выделено свыше 17,3 миллиардов рублей из бюджета на строительство объекта, хотя компания не один раз обращалась к властям города с просьбой увеличить расходы.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко рассказал о вопиющем инциденте. Оказалось, что ПАО «Самараэнерго» приняло решение отключить свет на стадионе «Самара-Арена» за неуплату. Застройщик стадиона с начала года не оплачивал счета за электричество, и у энергосбытовой компании просто закончилось терпение.

Примечательно, что следующий матч на стадионе должен состояться уже 1 сентября. Должен пройти матч шестого тура Российской Премьер-Лиги между самарской командой «Крылья Советов» и клубом «Анжи» из Махачкалы. «Возможно, это будет первый в истории матч в темноте. Или при свечах», - пошутил в своём Telegram-канале министр.

Яна Белова