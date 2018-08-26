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| | Абрамович обратился в инвестиционный клуб для продажи «Челси»

Абрамович обратился в инвестиционный клуб для продажи «Челси»

Сегодня, 11:51

Предприниматель сейчас проводит переговоры с представителем кредитной организации The Raine Group Джо Равитчем.

 

Роман Абрамович для рассмотрения предложений по продаже ФК «Челси» обратился в инвестиционный банк, сотрудники которого изучают его предложение касательно лондонской команды, в которой, тем не менее, заявили, что бизнесмен не намерен продавать клуб.

По данным СМИ, Абрамович собирается избавиться от команды со «Стэмфорд Бридж» из-за отказа британских властей выдать ему рабочую визу. Он не хочет и далее инвестировать в клуб страны, где не может работать на легальной основе. В конце мая лондонцы заявили о заморозке проекта по сооружению новой арены, причиной отставки стал «неблагоприятный инвестиционный климат».

Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году, отдав за него 140 миллионов фунтов. В июне предприниматель отказался продать клуб Джеймсу Рэтклиффу, недавно признанному самым богатым человеком Британии. Последний готов был выплатить Абрамовичу два миллиарда фунтов за «Челси».


Никита Готский
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