Боксер ушел с ринга прямо перед началом поединка

Причиной послужило неуважение к противнику и крайне низкий гонорар.

Инцидент прошел на матче между боксером из Нигерии Эфе Аджагбой и представителем США Кертисом Харпером в ходе турнира Premier Boxing Champions. Один из спортсменов был дисквалифицирован с первых секунду, курьезный случай распространился по Интернету. Видеоролик опубликовали в соцсети Twitter.

После удара гонга американский боксер молча ушел с ринга. Подобное действие мгновенно деквалифицировало спортсмена. Забавно, что Аджаба стал победителем, не нанося ни одного удара противнику.

Корреспонденты сообщили, что причиной резкого ухода Харпера стал маленький гонорар и проявление неуважения со стороны нигерийца.

Отметим, что Владимир Кличко в скором времени может вернуться на боксерский ринг. Мэр Киева лично сообщил, что может возобновить свою спортивную деятельность.