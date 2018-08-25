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| | "По-домашнему": Фанаты «Ростова» вывесили на матче против «Арсенала» ковер

"По-домашнему": Фанаты «Ростова» вывесили на матче против «Арсенала» ковер

Сегодня, 12:53

Символ игроков донской столицы уже помогал выиграть футболистам.

 

Матч проходил в Туле. Именно там болельщики провезли с собой ковер и вывесили его на трибуну, чтобы провести досуг "по-домашнему". Необычный символ победы стал популярным после матча против «Енисея». Ярый поклонник «Ростова» и н этот раз выставил ковер, принесший победу.

Атрибут интерьера разместило возле баннеров желто-синих. После победы над «Енисеем», футболисты хотели на следующем матче играть в форме расцветки ковра, но позже передумали. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ростова». Матч проходил в 5-ом туре РПЛ.

Однако один из фанатов «Арсенала» решил посмеяться над болельщиками желто-синих. Мужчина пришел на матч с выбивалкой для ковра. К сожалению, высмеять символ донской команды не удалось, ведь "Ростов" снова выиграл.


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