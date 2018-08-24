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| | Сборная России завоевала золото на ЧМ по летнему биатлону в Чехии

Сборная России завоевала золото на ЧМ по летнему биатлону в Чехии

Вчера, 23:10

Отечественные спортсмены опередили чехов на 51,2 секунды. На заключительном круге безупречной стрельбой смог похвастаться Юрий Шопин.

 

Сборной России удалось завоевать золото на ЧМ по летнему биатлону, который состоялся в городе под названием Нове-Место (Чехия). Юрий Шопин, Маргарита Васильева, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт смогли опередить чешских биатлонистов на 51,2 секунды.

Российскими спортсменами было использовано пять дополнительных патронов на огневых рубежах. Поршневу на третьем этапе пришлось потратить два дополнительных патрона, спортсмен смог отыграть у биатлониста из Польши 16,9 секунды. 25-летний биатлонист финишировал с национальным флагом.


Татьяна Преображенская
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