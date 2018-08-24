Владимир Путин лично оценил бой самбиста из Ростова

Ростовчанин Станислав Клыбик в ходе турнира по самбо «Плотформа S-70» смог нокаутировать своего соперника француза Кристиана М'Пумбу.

Оценивал бой самбиста из донской столицы лично Владимир Путин. Пусть российский президент и не произнес особо никаких слов, однако по его красноречивым жестам можно судить, что поединок ему очень понравился.

Спортивное мероприятие, почетным гостем которого стал российский лидер, состоялось 22 августа в городе Сочи. В турнире приняли участие десятки спортсменов, среди которых также и нашелся и боец из Сочи.

Начался поединок между М`Пумбу и Клыбиком с традиционного «прицеливания» оппонентов друг к другу. Несколько минут самбисты продолжали изучать друг друга, но в результате «первым номером» заиграл ростовчанин, который за 30 секунд до конца раунда нанес своему противнику сокрушающий удар, который отправил его в нокаут.

Клыбик не скрывал своих эмоций от победы, а когда случайно увидел в толпе президента, то Путин поднял два больших пальца вверх, показывая «класс» ростовчанину. В ходе «Плотформы S-70» проводилась так называемая встреча россиян и сборной мира закончилась со счетом 8:4. Семь поединков завершились досрочно. В составе сборной России победы одержали Константин Андрейцев, Сергей Хандожко, Виталий Слипенко, Дмитрий Бикрев, упомянутый Станислав Клыбик, Арман Царукян, Александр Романов и Денис Гольцов.

Стоит напомнить, что во время чемпионата мира Владимир Путин встречался с одним из наиболее популярных бойцов современности ирландцем Конором Макгрегором, который, в свою очередь, назвал Путина величайшим лидером мира.

Николай Офицеров