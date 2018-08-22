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| | Уэйн Руни: Криштиану Роналду выиграет Лигу чемпионов с «Ювентусом»

Уэйн Руни: Криштиану Роналду выиграет Лигу чемпионов с «Ювентусом»

Сегодня, 13:04

Португальский нападающий Криштиану Роналду в прошлом сезоне смог получить серебро с «Реалом», однако в этом сезоне звезда футбола сможет выиграть Лигу чемпионов. По словам Уэйна Руни, Роналду получит золото с «Ювентусом».

Криштиану Роналду может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, по словам его бывшего напарника Уэйна Руни. Спортсмен сказал: «Роналду будет делать то, что он делал последние 10 лет, он принесет «Ювентусу» большую популярность, и мне кажется, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом году исключительно потому, что за него играет Криштиану».

Также Руни рассказал, что Роналду является хорошим человеком и блестящим специалистом в своем деле. Криштиану много работает, но при этом является ещё и семьянином. Напомним, что первый матч Роналду в составе нового футбольного клуба посмотрели более 2,3 миллиона зрителей.


Светлана Славянская
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