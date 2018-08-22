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 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

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| | Боец MMA чуть не умер во время боя в Бразилии из-за бездействия рефери

Боец MMA чуть не умер во время боя в Бразилии из-за бездействия рефери

Сегодня, 11:43

Мелкизель Коста попал под прием Рафаэля Барбосы и несколько минут лежал неподвижным.

 

Бразильский боец едва не погиб в результате удара своего противника, после удушающего приема он уже не мог сопротивляться, а бой чуть не завершился его смертью. Барбоса подал сигнал рефери, дабы тот зафиксировал его выигрыш, но арбитр решил не прекращать встречу. В конечном счете Мелкизелю Косте пришлось оказать срочную медицинскую помощь.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил об увеличении стоимости возглавляемой им организации. Так, ныне потенциальному покупателю акций UFC придется отдать до семи миллиардов долларов. Несмотря на такую цифру, руководство не намерено «летать в облаках», а далее искать талантливых бойцов и заниматься организационными вопросами касательно поединков.


Никита Готский
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