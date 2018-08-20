Спасибо, что не Лопырева: Тина Канделаки оставила Уткина «с носом» и Бузову без работы

В сети рассказали о том, как знаменитая ведущая смогла обойти всех конкурентов и стать официальным представителем от России в испанской Ла Лиге.

Соответствующую должность Тина Канделаки получила в минувшие выходные. Теперь она будет появляться в торжественных мероприятиях Ла Лиги в сезоне 2018-2019 годов. Казалось бы, ничего необычного не произошло, но ситуация обретает совсем другой окрас, если знать контекст всего, что случилось.

Все дело в том, что на эту же должность претендовал Василий Уткин, однако, как выразились в сети, Канделаки снова оставила его «с носом». Также без работы она оставила многих других знаменитостей, вроде Ольги Бузовой, Настасьи Самбурской, Ивана Урганта, рэпера Тимати, однако именно шансы Уткина эксперты оценивали, как самые высокие.

«Почему все произошло именно так пока остается загадкой. Поговаривают, что менеджеры Ла Лиги выбирали между лайками и спортивными вдохновителями. Победу одержала Канделаки», - отметили авторы публикации, добавив также, что могут лишь поблагодарить менеджеров Ла Лиги за то, что те не выбрали Викторию Лопыреву, представительство которой в ходе чемпионата мира 2018 года многие раскритиковали.

Аналитики убеждены, что стать новым спортивным дипломатом Канделаки решила не сама, тем более, что экспперты отмечают межденнцю, но верную спортивную изоляцию России. Возможно, свою роль сыграл и ЧМ-2018, который может открыть перед страной намеки на свежий формат международного сотрудничества.

Николай Офицеров