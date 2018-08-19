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| | «Просто молился»: Украинский футболист уважает флаг России, а отвернулся от него из-за веры

«Просто молился»: Украинский футболист уважает флаг России, а отвернулся от него из-за веры

Сегодня, 20:18

Российские СМИ массово освещают поступок игрока футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталия Федорива – уроженца Украины, который выступает за российскую команду.

Футболист во время матча с ФК «Сочи» отвернулся от флага РФ. После чего посыпались упреки в адрес защитника, смешивающего политику и спорт. Виталий Федорив объяснил, он уважает флаг и гимн России. При этом, украинский футболист является религиозным человеком, он отвернулся от символа государства из-за веры. В тот момент, когда остальные футболисты пели гимн державы, Федорив просто молился. Украинский спортсмен просит не считать этот поступок политически мотивированным. Вице-президент РФС Сергей Анохин отказался комментировать поступок Федорива. Руководитель не захотел обсуждать политику. Он предпочитает говорить о спорте.

В матче, где украинский футболист отвернулся от российского флага, выиграл клуб «Нижний Новгород» со счетом 1:0. Федорив в 2008-2011 годах выступал за команду «Амкар» из Перми. Свою спортивную карьеру он начал в киевском «Динамо». В 2018 году игрок заключил договор с «Нижним Новгородом». Даже после объяснения ряд СМИ обвиняют Федорива в неискренности.


Домбровский Сергей
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