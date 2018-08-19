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| | Александр Емельяненко обещал «навалять» Джонсону, но сам оказался в больнице

Александр Емельяненко обещал «навалять» Джонсону, но сам оказался в больнице

Сегодня, 08:48

Российский спортсмен проигнорировал просьбы корреспондентов дать комментарии о произошедшем.

 

После боя с Тони Джонсоном группа медиков, присутствующая на поединке, порекомендовала Александру Емельяненко вызвать карету «Скорой помощи» и поехать на обследование. Боец смешанных единоборств прислушался к медперсоналу, но проигнорировал журналистов, сказав, что «завтра расскажу в Instagram». Емельяненко, держась за глаз, сказал сопровождающему, что ничего им не видит. Больше ничего неизвестно.

Поединок Джонсона против Емельяненко закончился с равным счетом (29:29). Бой проходил в столице России рамках юбилейного 50-го турнира представителей WFCA. Американскому бойцу не понравились результаты, Джонсон требует повторить состязание. Спортсмен имел все шансы на победу, он двигался активнее на ринге и совершил больше острых моментов.

Емельяненко одержал первую ничью за два года. Боец провел 35 поединков (27 побед, 7 поражений, 1 ничья). Джонсон выступал 16 раз. В арсенале у бойца 11 побед, 4 поражения и 1 ничья.


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