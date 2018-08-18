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| | Капитаны ЦСКА и «Арсенала» вышли на поле перед игрой с собаками

Капитаны ЦСКА и «Арсенала» вышли на поле перед игрой с собаками

Сегодня, 22:01

Игорь Акинфеев и Кирилл Комбаров сделали с животными обход, один из псов символически ударил по мячу.

 

Капитаны ЦСКА и «Арсенала» из Тулы вышли на поле перед стартом футбольного матча с собаками в честь Всемирного дня бездомных животных. Встреча проходила на арене «армейцев» в Москве. Данной акцией столичный клуб намеревался привлечь внимание общественности к проблемам бездомных собак и кошек в России.

Акинфеев вывел на поле терьера Твена, а капитан «канониров» поприветствовал зрителей с жесткошерстным метисом Дюксом. Псов взяли из приюта «В добрые руки», который перед игрой посетили футболисты ЦСКА Александр Макаров и Кирилл Набабкин. Любой желающий может помочь организации, принеся вещи для животных в магазин атрибутики ЦСКА.

Сам матч закончился со счетом 3-0 в пользу хозяев поля. Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов оказался недоволен как итогом, так и работой судьи в поединке.


Никита Готский
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