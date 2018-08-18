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У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец

Сегодня, 19:39

В Сети появилось первое фото наворожённого, родившегося 18 августа 2018 года.

Российский профессиональный баскетболист Виталий Фридзон в своем аккаунте в Instagram объявил о том, что у хоккеиста Александра Овечкина и его супруги Настасьи Шубской родился первенец. Тем временем на странице молодой матери появилось первое фото новорождённого. На обнародованном снимке видно, что один из родителей держит на ладони крошечную ножку малыша.

Под постом пару поздравляют восторженные фанаты с долгожданным пополнением. Поклонники желают и матери, и ребенку здоровья, а также интересуются полом новорожденного. Кроме того комментаторам очень нравится цифры в дате рождения наследница или наследницы Овечкина – 18.08.18.

О беременности Настасьи Шубской стало известно не сразу, а когда ее округливший живот уже невозможно было скрыть от любопытных глаз публики. Однако когда факт беременности стал общеизвестным, модель начала вести активную светскую жизнь и часто участвовала в съемках.


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