Нурмагомедов заявил, что Трамп предоставил его отцу визу для поездки в США

Прежде дагестанский боец попросил председателя UFC Дану Уайт посодействовать получению нужного документа с помощью американского президента.

Уайт откликнулся на просьбу Хабиба Нурмагомедова, в результате чего представители североамериканского государства предоставили отцу и тренеру борца визу для поездки в Штаты, где его сын выйдет на ринг с Конором Макгрегором. После этого боец выразил благодарность Дане за обращение к Дональду Трампу, написав соответствующий пост в Instagram.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что его сын получит рекордный гонорар за бой с ирландским противником, не уточнив при этом размер полученных денег. Хабиб станет готовиться к поединку в Сан-Хосе, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе. По другим данным, касающихся боя, билеты на него были раскуплены фанатами всего за три минуты.

Никита Готский