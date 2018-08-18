"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Логово жуликов: Автолюбитель рассказал о новых аферах на трассе М-4 «Дон» Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде «Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез
| | Нурмагомедов заявил, что Трамп предоставил его отцу визу для поездки в США

Нурмагомедов заявил, что Трамп предоставил его отцу визу для поездки в США

Сегодня, 17:30

Прежде дагестанский боец попросил председателя UFC Дану Уайт посодействовать получению нужного документа с помощью американского президента.

 

Уайт откликнулся на просьбу Хабиба Нурмагомедова, в результате чего представители североамериканского государства предоставили отцу и тренеру борца визу для поездки в Штаты, где его сын выйдет на ринг с Конором Макгрегором. После этого боец выразил благодарность Дане за обращение к Дональду Трампу, написав соответствующий пост в Instagram.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что его сын получит рекордный гонорар за бой с ирландским противником, не уточнив при этом размер полученных денег. Хабиб станет готовиться к поединку в Сан-Хосе, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе. По другим данным, касающихся боя, билеты на него были раскуплены фанатами всего за три минуты.


Никита Готский
Новости по теме
Нурмагомедов ожидает боя с Макгрегором
Нурмагомедов ожидает боя с Макгрегором

Представители Хабиба Нурмагомедова ведут переговоры по поводу проведения боя с Конором Макгрегором. О желании сразиться с ирландцем боец заявил в РЭУ. 

Нурмагомедов просит Макгрегора «умолять» его
Нурмагомедов просит Макгрегора «умолять» его

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов просит, чтобы Конор Макгрегор «умолял его». Вероятно, спортсмен имеет в виду проведения поединка между ними.

Кевин Ли победил Эдсона Барбозу и вызвал на поединок Хабиба Нурмагомедова
Кевин Ли победил Эдсона Барбозу и вызвал на поединок Хабиба Нурмагомедова

В ночь на 22 апреля в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, прошел турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 128. Главным боем вечера стал поединок между Эдсоном…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости