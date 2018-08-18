Рэп против спорта: Концерт Басты в Ростове-на-Дону могут перенести из-за футбольного матча

На 23 сентября на новом стадионе запланированы два крупных мероприятия.

СМИ пишут о том, что концерт российского рэпера Басты в Ростове-на-Дону, назначенный на 23 сентября, могут перенести из-за футбольного матча, который также должен пройти в «Ростов Арене» в этот день. В настоящий момент билеты на предстоящее выступление исполнителя продолжают продаваться, сообщений об отмене или переносе концерта не появлялись.

23 сентября на новом спортивном стадионе Ростова-на-Дону должны провести матч футбольные клубы «Ростов» и «Уфа». СМИ пишут о том, что невозможно в один день провести на должном уровне два настолько крупных мероприятия на одном и том же стадионе. Из-за этого и возникло противостояние культур - рэп против спорта.

О том, что «Ростов Арена» станет домашним стадионом «Ростова» стало известно после ЧМ-2018. Президент футбольного клуба рассказал, что договоренности об использовании данного стадиона удалось достигнуть благодаря вмешательству губернатора области. Продажа на матч в настоящее время также началась.