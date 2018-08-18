"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде «Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods «Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина
| | Рэп против спорта: Концерт Басты в Ростове-на-Дону могут перенести из-за футбольного матча

Рэп против спорта: Концерт Басты в Ростове-на-Дону могут перенести из-за футбольного матча

Сегодня, 12:34

На 23 сентября на новом стадионе запланированы два крупных мероприятия.

 СМИ пишут о том, что концерт российского рэпера Басты в Ростове-на-Дону, назначенный на 23 сентября, могут перенести из-за футбольного матча, который также должен пройти в «Ростов Арене» в этот день. В настоящий момент билеты на предстоящее выступление исполнителя продолжают продаваться, сообщений об отмене или переносе концерта не появлялись.

23 сентября на новом спортивном стадионе Ростова-на-Дону должны провести матч футбольные клубы «Ростов» и «Уфа». СМИ пишут о том, что невозможно в один день провести на должном уровне два настолько крупных мероприятия на одном и том же стадионе. Из-за этого и возникло противостояние культур - рэп против спорта.

О том, что «Ростов Арена» станет домашним стадионом «Ростова» стало известно после ЧМ-2018. Президент футбольного клуба рассказал, что договоренности об использовании данного стадиона удалось достигнуть благодаря вмешательству губернатора области. Продажа на матч в настоящее время также началась.


Новости по теме
Инопланетяне наблюдали за матчем на стадионе «Ростов-Арена»
Инопланетяне наблюдали за матчем на стадионе «Ростов-Арена»

29 апреля во время встречи футбольного клуба «Ростов» с «Тосно» из Ленинградской области болельщики заметили над стадионом «Ростов-Арена» странный летательный…

Домашним стадионом ФК «Ростов» останется «Ростов-Арена»
Домашним стадионом ФК «Ростов» останется «Ростов-Арена»

Стадион был возведён специально для проведения мундиаля.

Проезд автомобилей по левому берегу ограничат во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Проезд автомобилей по левому берегу ограничат во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

 В Ростове-на-Дону идет серьёзная подготовка к проведению матчей Чемпионата мира по футболу-2018. В дни спортивного мероприятия проезд автомобилей по левому…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости