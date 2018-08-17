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| | Ради успешной карьеры африканского футболиста пришлось принести в жертву его мать

Ради успешной карьеры африканского футболиста пришлось принести в жертву его мать

Сегодня, 18:32

К тому же, спортсмен состоял в интимных связях с тетей, сестрой и близким другом.

Экс-нападающий габонской сборной и футбольных клубов «Нант», а также «Реймс» Шива Н’Зигу сообщил о непостижимых поступках себя же самого и членов семьи. Спортсмен сообщил, что ради успешной карьеры пришлось принести в жертву родную мать.

Шива заявил, что его отец надумал принести в жертву свою супругу, дабы поддержать бизнес и пробить дорогу для успешной карьеры сына. Однако сам футболист был категорически против. Несмотря на отрицание Шивы, его отец все-таки пошел на нарушение закона. Также Н’Зигу сообщил, что занимался любовью с тетей, родной сестрой, близким другом и еще каким-то мужчиной.

Самое интересное, что его родители подменили паспорт. На самом деле он на 5 лет младше, чем по документам. На такой шаг отец и мать пошли для увеличения суммы контрактов.


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