Ради успешной карьеры африканского футболиста пришлось принести в жертву его мать

К тому же, спортсмен состоял в интимных связях с тетей, сестрой и близким другом.

Экс-нападающий габонской сборной и футбольных клубов «Нант», а также «Реймс» Шива Н’Зигу сообщил о непостижимых поступках себя же самого и членов семьи. Спортсмен сообщил, что ради успешной карьеры пришлось принести в жертву родную мать.

Шива заявил, что его отец надумал принести в жертву свою супругу, дабы поддержать бизнес и пробить дорогу для успешной карьеры сына. Однако сам футболист был категорически против. Несмотря на отрицание Шивы, его отец все-таки пошел на нарушение закона. Также Н’Зигу сообщил, что занимался любовью с тетей, родной сестрой, близким другом и еще каким-то мужчиной.

Самое интересное, что его родители подменили паспорт. На самом деле он на 5 лет младше, чем по документам. На такой шаг отец и мать пошли для увеличения суммы контрактов.