Он в этом году не выиграл ничего! Социальные сети усомнились в том, что Дзюба лучший

По их мнению, вокруг игрока слишком много внимания прессы и российских поклонников футбола, но, если говорить голыми фактами, то в этом году он не смог взять ни одного футбольного трофея.

Пока что у него все еще серьезные шансы поднять над головой главный кубок Лиги Европы, однако до этого момента статистика, увы, против Артема. Социальные сети именно поэтому усомнились в том, что Дзюба, едва ли, не лучший российский футболист.

«Он в этом году не выиграл абсолютно ничего! И это не наговоры, а чистая правда! Так как он может быть лучшим?», - спросили пользователи Twitter пользователи.

Им начали противоречить, что мастерство игрока далеко не всегда измеряется одними лишь трофеями за турниры и приводили в пример замечательную игру Артема в ходе домашнего чемпионата и, конечно же, не забыли вчерашний хет-трик, который он мастерски исполнил, разгромив вместе с «Зенитом» минское «Динамо».

Стоит напомнить, что ранее Дзюба сравнивал себя с Суперменом. Произошло это, естественно, после победы над минской командой в рамках чемпионата Лиги Европы. На фотографии, выложенной в Instagram Дзюбы, нападающий пририсовал эмблему Супермена к собственному фото, сделанному во время матча. В следующем раунде плей-офф «Зенит» сыграет с норвежским «Мельде».

Поклонники искренне надеются на то, что Артему удастся повторить свои достижения из вчерашнего матча и вновь подарить поклонникам праздник футбола.

Николай Офицеров