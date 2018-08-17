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| | Сергей Семак рассказал, как Дзюба отомстил за слова Лукашенко о «ползающем «Зените»

Сергей Семак рассказал, как Дзюба отомстил за слова Лукашенко о «ползающем «Зените»

Сегодня, 10:05

С прессой он пообщался после феноменальной победы петербуржского клуба со счетом 8:1 в матче квалификационного раунда Лиги Европы.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак изначально решил прокомментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко о «ползающих на четвереньках игроках «Зенита». Дзюба, убежден он, полностью отомстил за эти слова, буквально растоптав «Динамо Минск» накануне.

«Слова президента Беларуси Александра Лукашенко для игроков «Зенита» стали дополнительным стимулом. Всех, как мне кажется, задели слова, о том, что мы ползали на карачках», - признался Семак, давая недавнее интервью на телевидении.

10 августа белорусский лидер, давая комментарий относительно вступительной победы «Динамо» в Минске, заявил, что клуб из Санкт-Петербурга находится далеко не в лучшей своей форме, потому к концу противостояния «многие игроки уже на четвереньках ходили». Следует напомнить, что после поражения «Зенита» в первом матче 0:4 вчера на своем поле попросту разгромил «Динамо». Подобного счета не ожидал никто, но закончилось противостояние 8:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Естественно, ключевое внимание, и заслуженно, получил Артем Дзюба, который смог отличиться тремя мячами в ворота соперника, дубль сделал Роберт Мак, по мячу отошло в копилку Себастьяна Дриусси, Леандро Паредеса и Кристиана Нобоа. У гостей смог отличиться лишь Сейду Яхайа.

Сам форвард «Зенита» заявил, что ему искренне обидно, что все изначально не верили в итоговый успех его команды.

«Обидно, что многие в нас не верили, им, кстати, большой привет. А всем, кто верит, спасибо, мы не сомневались, что можем. Минск сражался и мы. Это очень важная победа в эмоциональном плане для построения команды», - заявил Дзюба.


Николай Офицеров
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