Серна Уильямс: «Дельфины Майами» могут выиграть Суперкубок с Колином Каперником

Теннисистка является владельцем частью акций спортивного клуба, но не уверена в способностях его руководства приобрести важного для победы игрока.

«Дельфины Майами» (Miami Dolphins) борются за победу в Суперкубке США и могли бы победить благодаря покупке одного из лучших игроков американского футбола Колина Каперника. Серена Уильямс не уверена, что ее команда купит спортсмена после его жалобы о сговоре против Лиги, но выражает надежду что футболист в конечном счете все же станет победителем турнира.

В это же время Уильямс считает, что Каперник сильно изменился. Сегодня он якобы сломленный человек, который больше думает о сборе денежных средств для некоммерческих организаций. «Колин доволен своей деятельностью. Люди бывают разными и он просто сейчас совсем другой.

Никита Готский