Российская сноубордиста порадовала фанатов пикантной фотографией

Ольга Смешливая продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

Российская сноубордиста из Москвы Ольга Смешливая порадовала фанатов пикантной фотографией. На опубликованном снимке профессиональная спортсменка сидит боком к фотографу, на ней надет светлый купальник, демонстрирующий прелести привлекательной фигуры Смешливой. За 19 часов после публикации фото оценили более 7,5 тыс. пользователей.

В подписи к фото Смешливая просила у своих фанатов помочь ей с поиском хорошей музыки для нового видео, так как на деле сноубордиста позиционирует себя еще и как видеоблогер. В аккаунте профессиональной спортсменки много снимков в купальнике, но так же очень много фото с многочисленных путешествий девушки по разным уголкам мира.

Тем временем радует фантов и серфингиста из США Анастасия Эшли – на новом фото звезда демонстрирует привлекательное «пляжное тело» в открытом купальнике на пляже Гавайев. Фото 31-летней спортсменки положительно оценили 10,2 тыс. фанатов.